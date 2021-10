Tempête Aurore : attention aux arbres et aux branches sur les routes sarthoises

La tempête Aurore qui a soufflé sur la Sarthe dans la nuit de mercredi à jeudi a provoqué la chute de nombreux arbres et branchages. Des poubelles et des câbles électriques encombrent les voies, et la circulation des trains est perturbée. Il n' y a pas de blessés à déplorer.