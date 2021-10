Tempête Aurore : Des agents d'Enedis Dordogne envoyés en renfort

13 agents d'Enedis Dordogne sont partis ce jeudi matin prêter main forte pour réparer les lignes détériorées suite à la tempête Aurore. 120 000 foyers étaient encore privés d'électricité ce midi en Normandie, dans les Pays de la Loire et en Bretagne.

13 techniciens périgourdins sont partis pour la Normandie et Saumur

C'est désormais une organisation bien rôdée. Lors d'intempéries, les techniciens d'Enedis sont déployés en renfort dans les régions impactées. C'est le cas en ce moment suite aux dégâts provoqués par la tempête Aurore dans plusieurs départements de France. 13 techniciens périgourdins sont partis ce jeudi matin pour donner un coup de main à leurs collègues.

Des techniciens qui viennent de toute la Dordogne

Ces techniciens sont habituellement basés à Sarlat, Périgueux, Bergerac, Nontron et Mussidan. Ils ont pris la direction de la Normandie et de Saumur dans les Pays de la Loire. Ce jeudi midi, 120 000 foyers étaient toujours privés d'électricité en Normandie, dans les Pays de la Loire et en Bretagne. Enedis a mobilisé 4000 réparateurs mais toutes les lignes ne seront pas rétablies ce soir.