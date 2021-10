Un fort coup de vent frappe la moitié du nord de la France. A cette heure-ci, 13 départements sont placés en alerte orange. Le Nord Franche-Comté n'est pas en vigilance, mais le vent souffle fort et fait quelques dégâts ce jeudi 21 octobre.

Tempête Aurore : des arbres tombés et des coupures de courant en Nord Franche-Comté

Ce sont les restes de la tempête Aurore qui frappe les départements du Nord de la France : des arbres tombent sur les routes du nord franche comté, avec les vents puissants de la matinée. Les pompiers signalent quelques interventions pour des arbres tombés sur la chaussée, notamment sur la RD 23 entre Méziré et Fesches, sur la RD3 entre Joncherey et Boron et au niveau de la commune de Rope.

7500 foyers privés d'électricité en Franche Comté

La météo a également provoqué des coupures de courant. Dans le Territoire de Belfort, 400 foyers sont privés de courant, notamment du côté de Sermamagny et de Chaux, 2000 foyers en Haute-Saône, 2000 aussi dans le Doubs. Enedis précise qu'au total 7500 foyers de Franche Comté n'ont plus de courant ce jeudi matin.

Pompiers et gendarmes appellent les habitants à la plus grande prudence, même si le pire devrait être passé.