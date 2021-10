VIDÉO - Tempête Aurore : des rafales à 139 km/h à la pointe du Finistère, des trains supprimés

La tempête Aurore balaye l'Ouest de la France. Neuf départements sont placés en vigilance orange ce mercredi 20 octobre. Dans le Finistère, des rafales à près de 140 kilomètres à l'heure ont déjà été enregistrées. Les trains entre Quimper et Paris sont supprimés à partir de 21h30 mercredi.

C'est le premier gros coup de vent de l'automne en Bretagne, et la tempête Aurore souffle déjà fort. Mercredi 20 octobre en fin d'après-midi, une rafale à 139 km/h a été enregistrée à Plougonvelin, à la pointe du Finistère, par Météo Bretagne. A la pointe du Raz, le vent a soufflé à 117 kilomètres/heure, et à 102 kilomètres/heure à Belle-Île, dans le Morbihan.

Vigilance orange

Neuf départements du nord-ouest de la France, dont le Morbihan, les Côtes d'Armor et le Finistère sont placés en vigilance orange aux vents violents mercredi soir. Le Finistère est également en alerte jaune aux crues, inondations, orages et vagues-submersion. Le Morbihan est en jaune pour les vagues-submersion.

Les trains supprimés entre Paris et Quimper

Le vent perturbe aussi la circulation des trains dans le sud de la Bretagne. Le train entre Paris et Quimper, qui devait arriver à 18h40 mercredi soir a dû s'arrêter en gare de Lorient, suite à une panne électrique : une branche est tombée sur les rails entre Bannalec et Quimperlé. Les passagers sont acheminés à destination en bus. Par ailleurs, la SNCF suspend la circulation de tous les trains sur la ligne du sud, entre Quimper et Paris, à partir de 21h30 mercredi soir.

Les pompiers du Finistère sont intervenus plus de 25 fois en quelques minutes mercredi après-midi pour des inondations et des arbres tombés sur les chaussées. La vitesse de circulation est abaissée à 70 km/h sur le pont de l'Iroise, entre Brest et Plougastel, jusqu'à 7h jeudi matin.