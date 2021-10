Tempête Aurore : trois départements encore en vigilance orange, 250.000 foyers privés d'électricité

Trois départements du Nord Est du pays sont toujours placés en vigilance orange aux vents violents par Météo France ce jeudi matin. Il s'agit des Ardennes, la Marne et la Meuse. Trafic des trains perturbé, vents jusqu'à 175 km/h à Fécamp, mini-tornades en Bretagne, et toitures arrachées : la tempête a causé d'importants dégâts, et 250.000 foyers sont privés d'électricité ce jeudi matin.

Trois départements en vigilance orange

Trois départements sont toujours placés en vigilance orange aux vents violents ce jeudi matin. Il s'agit des Ardennes, la Marne et la Meuse.

Des records de vent, 175 km/h enregistrés à Fécamp

Depuis le début de l'épisode mercredi soir, Météo-France a relevé :

175 km/h à Fécamp (76)

150 km/h au Cap de la Hève (76)

143 km/h à Granville (50)

134 km/h à l'Ile de Groix (56)

122 km/h à Rouen (76)

119 km/h à St Brieuc (22)

106 km/h à Caen (14)

250.000 foyers privés d'électricité

Selon un bilan provisoire d'Enedis, 250.000 foyers sont privés d'électricité après le passage de la tempête du pays. Parmi eux, 80.000 foyers se trouvent en Normandie.

Trafic SNCF perturbé, toitures arrachées, mini-tornades : des dégâts impressionnants

Des dégâts matériels ont été constatés en Bretagne, en Normandie et sur la région parisienne, ce jeudi matin. Le trafic des trains est perturbé dans plusieurs régions.

Bretagne

En Bretagne, les lignes de train sont encore perturbées ce jeudi matin, avec notamment des suppressions de TER. Les infos trafic sont publiés notamment sur le compte Twitter de TER BreizhGo.

Mercredi, Météo Bretagne a enregistré trois mini-tornades, à Plozévet (17h20), Riec-sur-Bélon (17h30) et Kernascléden dans le Morbihan (17h45). Les pompiers des Côtes d'Armor ont également constaté le phénomène à Plouguernével où deux toitures ont été arrachées et une douzaine de foyers privés d'électricité.

A Plozévet, commune située à une trentaine de kilomètres à l'Ouest de Quimper, dans le Finistère, où des vents jusqu'à 140km/h ont été enregistrés, une maison inhabitée a été détruite, le toit de la mairie s'est effondré. Le maire, Gilles Kérézéon, dit avoir connu des coups de vents, mais "jamais une telle brutalité". À Landerneau, dans le Finistère également, les quais et des magasins ont été inondés.

Normandie

En Normandie, aucun train ne circule sur toute la région jusqu'à 10h, a indiqué la SNCF à France Bleu Normandie. La circulation restera ensuite fortement perturbée à cause de branches sur les voies et de lignes caténaires touchées par endroits. 80.000 foyers sont privés d'électricité dans la région, surtout en Seine-Maritime et dans l'Eure.

En Seine-Maritime, les rafales de vents ont atteint un record de 175km/h à Fécamp et jusqu'à 150 km/h au cap de la Hève, au nord du Havre. Des toitures se sont envolées, notamment à Heuqueville et Octeville-sur-Mer selon les pompiers, des arbres ont chuté sur des routes et des coupures de courant dans plusieurs communes sont à déplorer en Seine-Maritime et dans l'Eure. Le préfet de la Manche annonce sur Twitter que "plusieurs foyers sont actuellement privés d'électricité dans le département". Les équipes d'Enedis Normandie sont "sur place pour effectuer au plus vite les réparations".

Pays de la Loire

Dans la Sarthe, la circulation des trains est également perturbée. Aucun train ne circule entre Le Mans et Alençon. Des cars de substitution sont mis en place. La tempête a aussi provoqué la chute de nombreux arbres et branchages sur les routes du département.

Région parisienne

En région parisienne, le trafic des lignes RER est perturbé. À l'arrivée et au départ de Paris, le trafic des TER est également très fortement perturbé, a indiqué le réseau TER de la SNCF sur Twitter. De nombreux retards sont à prévoir, notamment depuis les Hauts-de- France.

Centre-Val-de-Loire

Dans le Loiret, au moins 8.000 foyers sont privés d'électricité ce jeudi matin. Une centaine d'interventions ont été enregistrées dans la nuit de mercredi à jeudi pour des arbres tombés et des poteaux électriques couchés. Le vent a soufflé à 108 km/h à Orléans mercredi dans la soirée vers 22h, indique Météo France.

A la SNCF, après avoir annoncé que tous les trains seraient supprimés entre Orléans et Paris jusqu'au milieu de matinée en raison des conditions météorologiques, la direction régionale a annoncé à France Bleu Orléans à 7h30 que le trafic reprenait dans le sens Orléans-Paris.

Grand Est

En Lorraine, la circulation des trains est interrompue, au nord de Nancy. La SNCF prévoit une reprise de la circulation vers midi. Aucune substitution routière n'est prévue. La circulation est aussi perturbée sur les routes, avec des arbres tombés sur la chaussée.

En Alsace, la circulation des TER est interrompue entre Strasbourg et Haguenau, en raison d'un arbre sur la voie. La reprise est prévue vers 08h. Un record de vent, à 170 km/h, a été enregistré au Markstein.

En Champagne Ardenne, le trafic des TER est également interrompu jusqu'à midi en raison des rafales de vent. La SNCF invite les voyageurs à reporter leur voyage ou à utiliser des moyens de transport alternatifs. Les arbres ou les branches tombées sur les routes perturbent également la circulation routière. A Châlons-en-Champagne, des toitures ont été arrachées par le vent. Les foyers de certaines communes sont privés de courant.

En Franche-Comté, 7.500 foyers sont privés d'électricité. Une multitude de routes sont coupés dans la zone.

Dans le nord de la région, les pompiers signalent plusieurs interventions pour des arbres tombés sur les routes.