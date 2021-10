Tempête Aurore : la circulation dans l'Yonne perturbée par de nombreuses chutes de branches ou d'arbres

La tempête Aurore n'a pas épargné le département de l'Yonne. Dans la nuit du jeudi 20 octobre, les pompiers du département sont intervenus plus de quatre-vingts fois pour dégager les chaussées.

Les pompiers de l'Yonne sont intervenus plus de quatre vingts fois pour des chutes d'arbres ou de branches

Quatre vingts interventions des pompiers dans la nuit de ce jeudi

Beaucoup de chutes d'arbres cette nuit dans l'Yonne suite au passage de la tempête Aurore. Des rafales pouvant aller jusqu'à 80km/h ont soufflé dans la nuit provoquant la chute de branches et d'arbres sur la chaussée. Les pompiers ont réalisé plus de quatre-vingts interventions pour dégager les chaussées et les routes. Les pompiers sont encore sur le pont ce jeudi matin.

Dans le centre Yonne, la circulation a été perturbée entre Migennes et Ormoy, Lindry, entre les Ormes et Aillant sur Tholon. Dans de nombreuses communes du nord du département les pompiers ont aussi été fortement mobilisés comme à Subligny. La Puisaye n'a pas été épargné. des branches ont coupé la route à l'entrée de Fontaines, des perturbations également sur la route de Saint-Sauveur. La liste n'est pas exhaustive.

Prudence sur les routes- Les pompiers de l' Yonne

Ces chutes d'arbres, un peu partout dans le département, peuvent entrainer par endroit des retards dans le ramassage scolaire précise les pompiers qui invitent les automobilistes à la prudence ce jeudi matin.

La tempête Aurore, a aussi entrainé de nombreux dégâts en Bretagne. 250 000 foyers sont privés d'électricité. En Normandie et Champagne Ardennes, la circulation des trains est paralysée jusqu'à au moins 10 heures ce matin. Même chose en Ile de France ou le trafic des RER ACDE est perturbé.