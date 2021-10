Tempête Aurore : moins de 6.000 foyers restent privés d'électricité en Pays de la Loire en fin d'après-midi

La tempête Aurore qui a balayé une partie du pays dans la nuit de mercredi à jeudi a privé quelque 250.000 foyers d'électricité dans le nord et le quart nord-ouest de la France. Environ 18.000 en région Pays de la Loire. Ce jeudi soir, via Twitter, Enedis annonce qu'il reste moins de 6.000 foyers sans électricité, principalement en Vendée, Loire-Atlantique et Maine-et-Loire.

Quelque 600 techniciens ont été mobilisés toute la journée et une soixantaine de renforts, venus de Nouvelle-Aquitaine, étaient attendus en cette fin de journée.

Météo France a relevé des rafales allant jusqu'à 137 km/h en Loire-Atlantique, à la pointe de Chemoulin.

