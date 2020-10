Tempête Barbara : ça a soufflé en Isere mais pas de gros dégats

On pouvait craindre le pire en Isère avec des rafales à plus de 130 km/h annoncées par Météofrance sur les cimes du Vercors et dans la vallée du Rhône. Le département de l'Isère avait d'ailleurs été placé en vigilance orange. Finalement et fort heureusement les pompiers de l’Isère n'ont reçu qu'une poignée d'appels et aucun n'a donné lieu à sortie de leur part.

Ils ont revanche prévenu les services de voiries des communes concernées puisqu'il s'agissait uniquement de quelques arbres tombés sur des chaussées.

Le vent va se calmer dans la matinée.

En revanche, la tempête prive environ 50 000 foyers d'électricité des Pyrennées au Limousin.