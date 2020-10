Tempête Barbara dans les Pyrénées-Atlantiques : des rafales de plus de 180 km/h attendues en montagne

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait appel à la plus grande prudence. Météo France place le département en vigilance orange aux vents violents ce mardi 20 octobre à partir de 20h, et jusqu'à mercredi 21 octobre, 6h.

En effet, la tempête Barbara générera de fortes à violentes rafales, jusqu’à plus de 180 km/h en montagne. Ces rafales, brusques et passagères, pourront atteindre 80 à 100 km/h dans l'intérieur et sur le littoral, et de 160 à 200 km/h aux sommets des montagnes. Un risque d'orage et de phénomène tourbillonnaire est par ailleurs possible localement.

Des risques de coupures d'électricité ou de téléphone

La préfecture prévient que des coupures d'électricité et de téléphone peuvent ainsi affecter les réseaux de distribution pendant des durées relativement importantes, les toitures et les cheminées peuvent être endommagées, des branches d'arbre risquent de se rompre, des véhicules peuvent être déportés, la circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière.

Elle conseille donc de limiter vos déplacements, ainsi que la vitesse sur la route et l'autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent. Il est par ailleurs vivement déconseillé de se promener en forêt ou sur le littoral. En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d'objets divers, n'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol, et rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés.