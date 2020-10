Tempête Barbara : quatre départements du Sud-Ouest en vigilance orange aux vents violents

La tempête Barbara est attendue dès 7 heures ce mardi matin, sur les côtés du Sud-Ouest. Quatre départements des Pyrénées sont placés en vigilance orange aux vents violents dès 20 heures par Météo France : les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège.

Les rafales de vent sur les Pyrénées vont surtout se renforcer à partir de 20 heures ce soir, avec des rafales prévues en cours de nuit prochaine sur les crêtes entre 160 et 200 km/h, 100 à 130 km/h en moyenne montagne, et entre 80 et 100 km/h voire peut-être un peu plus en pointe dans les vallées et sur le piémont. La fin de la tempête devrait intervenir en cours de matinée de demain mercredi 21 octobre.

Des pluies sur les Cévennes

Un épisode cévenol de faible intensité est attendu. La tempête va progressivement gagner en intensité pour atteindre un pic dans la nuit de mardi à mercredi. Des rafales à 180 km/h sont attendues sur les crêtes, 130 km/h en moyenne montagne et 100 km/h dans les vallées.

Les conseils pour se protéger en zone orange

Je protège ma maison et les biens exposés au vent

Je me tiens informé auprès des autorités

Je limite mes déplacements

Je prends garde aux chutes d'arbres et d'objets

Je n’interviens pas sur les toits

J’installe les groupes électrogènes à l'extérieur de la maison

Barbara est la deuxième tempête de l'année, après le passage de la tempête Alex, qui avait provoqué des vents violents en Bretagne et surtout des pluies diluviennes.