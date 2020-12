Tempête Bella : 10 départements en vigilance orange, 18.000 foyers toujours privés d'électricité

En raison du passage de la tempête Bella ce lundi, 10 départements sont placés en vigilance orange par Météo France. 18.000 foyers sont toujours privés de l'électricité, principalement dans l'est et le centre de la France.

Alors que la tempête Bella poursuit sa route en France ce lundi, 10 départements sont placés en vigilance orange par Météo France. Le Gers a rejoint la liste pour des risques de crues. Les Landes, les Pyrénées-Atlantique, le Var et la Corse-du-Sud sont toujours classés en orange pour des risques de vagues-submersion.

Selon France Bleu Pays Basque, les dégâts restent peu importants sur la façade sud-ouest Atlantique mais le pire de la tempête est encore à venir pour cet après-midi. Il est donc fortement conseillé de rester chez soi et dans tous les cas d'éviter le bord de mer et les routes inondables.

Jusqu'à 70 cm de neige dans le Massif central

Météo France maintient également son niveau d'alerte pour cinq départements concernés par des risques liés à la neige et au verglas. Il s'agit de l'Aveyron, la Lozère, le Cantal, la Corrèze et le Puy-de-Dôme.

Jusqu'à 70 cm de neige sont attendus sur une partie du Massif central qui fait face lundi à un épisode neigeux "remarquable" lié au passage de la tempête hivernale Bella. Entre 20 et 50 cm de neige sont tombés depuis dimanche soir sur le Cantal et le Puy-de-Dôme. Associées à un vent de sud soutenu, les chutes de neige donneront lieu à la formation de congères et à d'importantes

accumulations en montagne susceptibles d'entraîner des coulées de neige, a prévenu Météo France.

18.000 foyers privés d'électricité

Ce lundi matin, environ 18.000 foyers étaient privés d'électricité dans l'est et le centre de la France a indiqué le gestionnaire du réseau électrique Enedis. Dont 6.300 foyers en Auvergne et environ 2.300 en Bourgogne.

Un précédent bilan dimanche soir faisait état de 34.000 foyers sans courant dans l'est et le centre du pays.

Enidis indique que quelque 1.500 salariés sont actuellement à pied d'oeuvre pour rétablir le réseau. Un retour à la normale est envisagé dans le courant de la journée.