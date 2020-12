Tempête Bella : 2 000 foyers privés d'électricité en tout ce dimanche dans le Limousin

En tout et pour tout, ce sont 2 000 foyers qui ont été privés d'électricité, sur la Creuse, la Corrèze, et la Haute-Vienne, pour toute la journée de dimanche. Des incidents qui concernent les secteurs de Bellac en Haute-Vienne, Neuvicq en Corrèze, et plusieurs communes creusoises : Saint-Victor-en-Marche, Le Donzeil, Alleyrat et Saint-Martial-le-Mont.

En Creuse plusieurs mairies ont déploré des dégâts mineurs : dans le hameau de Frémont, sur la commune de Saint-Sulpice-le-Guérétois, un poteau téléphonique est tombé sur la chaussée, aux alentours de 16h30, vite redressé et sécurisé. Dans le village de Barriat, sur la commune du Grand-Bourg, un câble téléphonique est également tombé par terre dans l'après-midi.