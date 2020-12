Tempête Bella : 6600 foyers privés d'électricité en Bretagne, des rafales de vent à 132 km/h

Depuis 4 heures du matin, ce dimanche, la tempête Bella souffle sur les côtes bretonnes, causant des dégâts sur le réseau électrique. À 10h30, on comptait environ 6600 foyers privés d'électricité sur toute la région. Dans le détail, Enedis explique 3000 clients n'ont plus de courant dans le Finistère, 2000 dans le Morbihan, 800 dans les Côtes d'Armor et en Ille-et-Vilaine. Environ 400 salariés et 100 prestataires sont sur le terrain pour tenter de rétablir l'électricité dans la journée.

Des rafales de vent à 132 kilomètres/heure

Le vent a soufflé très fort sur les côtes en bord de mer. On compte des pics jusqu'à :

132 km/h à la pointe du Raz

124 km/h à Ouessant

121 km/h à Groix

110 km/h à Lorient

108 km/h à Crozon

104 km/h à Brest

102 km/h à Quimper

La vigilance orange pour vents violents pour le Finistère et la Manche est maintenant terminée, indique Météo France dimanche à 10h.