Tempête Bella : arrêt de la circulation des TER entre Nancy et les Vosges dès 18h ce dimanche 27 décembre

En raison de l'arrivée de la tempête "Bella", en Lorraine ce dimanche 27 décembre, la SNCF suspend la circulation des trains TER entre Nancy et les Vosges dès 18h pour toute la nuit. Le service communication de la SNCF informe également que la circulation des premiers trains de lundi matin 28 décembre, risque d'être perturbée.

Les Vosges et la Meurthe-et-Moselle ont été placés, samedi 26 décembre par Météo France, en vigilance jaune vent violent pour la journée du dimanche 27 décembre et la nuit suivante. Le vent devrait souffler entre 70 et 90 kilomètres/heure, des rafales à 110km/h sont attendues sur les reliefs