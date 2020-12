Tempête Bella : cinq départements toujours en vigilance orange

Cinq départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo France ce mardi en raison de la tempête Bella. L'alerte météo pour neige et verglas est levée en Corrèze, Lozère et Aveyron mais ce n'est pas le cas dans le Cantal et le Puy-de-Dôme. Vigilance orange également à cause du risque de crues dans les Landes, le Gers et le Lot-et-Garonne.

Un peu moins de 10.000 foyers sont encore privés d'électricité, selon le dernier bilan d'Enedis. 5.500 en Auvergne, principalement dans le Cantal, et le Puy-de-Dôme, et 450 dans les Pyrénées-Atlantiques. Lundi soir, des centaines d'automobilistes sont restés quelques heures sur l’A75 et notamment près du viaduc de Millau, bloqués par les chutes de neige. Les préfectures du Cantal et de l’Aveyron indiquent que personne n’a dormi dans sa voiture.

Neige et coupures d'électricité en Auvergne

Lundi soir, Météo France a relevé jusqu'à 77 cm de neige dans le massif du Sancy, à Super-Bessere, dans le Puy-de-Dôme. Après la tempête Bella, des "averses de neige sont prévues jusqu'en fin de semaine".

En Auvergne, 5.500 foyers sont toujours privés d'électricité. Ils étaient 6.500 au plus fort de la tempête. Le versant ouest du massif du Sancy est particulièrement touché par les chutes de neige, avec des routes sur lesquelles il est difficile de circuler. Par endroit, la couche de neige atteint 80 cm, ce qui complique la tâche des équipes d'Enedis pour se rendre sur place. "Impossible de dire quand le courant sera rétabli", selon le directeur territorial d'Enedis, d'autant qu'une "deuxième vague" de neige et de vent est attendue.

Le centre-bourg de Saint-Sauve, dans le Puy-de-Dôme, après le premier épisode de neige de la tempête Bella © Radio France -

Un épisode de neige important, en quelques heures, s'est abattu sur l'Auvergne entre dimanche et lundi © Radio France -

Risques de crues en Nouvelle-Aquitaine

Au Pays-Basque, si les dégâts sont peu importants pour l'heure, "le pire de la tempête est encore à venir" selon France Bleu Pays-Basque. Il est fortement conseillé de rester chez soi et d'éviter le bord de mer et les routes inondables alors que les vagues pourraient atteindre jusqu'à neuf mètres de haut au large, selon la préfecture. La mairie de Saint-Jean de Luz a d'ailleurs fermé une partie de son littoral.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, l'électricité n'avait pas été rétablie dans 450 foyers mardi matin.

En Corrèze, une panne survenue sur le réseau RTE (Réseau de Transport d'Electricité) lundi soir a provoqué une coupure d'électricité pour environ 15.000 foyers dans le secteur d'Ussel. 2.600 n'avaient toujours pas de courant ce mardi matin.

Remorqueur échoué en Corse

En Corse, la tempête a causé quelques dégâts, notamment dans le golfe d'Ajaccio. Un bateau remorqueur s'est échoué sur le rivage après avoir rompu ses amarres. Selon France Bleu RCFM, 6.000 litres de fuel se sont déversés en mer à cause d'une voie d'eau.

En raison de la tempête Bella, un bateau remorqueur s'est échoué dans le golfe d'Ajaccio en Corse © Maxppp - Florent Selvini

France Bleu RCFM rapporte également qu'un accident de la route s'est produit ce lundi matin. La neige tombée sur le col de Vizzavona a provoqué une collision entre une voiture et un poids-lourd vers 6h30. Le camion s'est couché sur une voie, bloquant la circulation. Le col a dû être fermé en attendant une opération de déneigement et l'arrivée d'une grue pour enlever le camion.

Plusieurs tornades en Loire-Atlantique et dans la Vienne

En Loire-Atlantique, une tornade a frappé la commune de Saint-Etienne-de-Mer-Morte, ce lundi en fin de matinée, rapporte France Bleu Loire Océan. Environ 25 maisons ont été endommagées mais personne n'a été blessé selon la mairie. Des tuiles se sont envolées, des toitures ont en partie été arrachées, des lignes électriques ont été coupées et des arbres arrachés. "C'était comme dans les films, on s'est mis à plat ventre avec mes filles dans le salon", raconte un riverain. La tornade était de faible intensité selon Météo France. Elle s'est formée par la conjonction de plusieurs paramètres favorables avec de forts cisaillements du vent, quand les bourrasques changent de vitesse et de direction très rapidement.

Même phénomène rapporté par France Bleu Poitou dans l'ouest de la Vienne, à Curzay-sur-Vonne. Une brève tornade a traversé le village, arrachant des arbres et abîmant des toits et des voitures. Les pompiers sont intervenus pour six habitations touchées. Là non plus, aucun blessé n'est à déplorer.

En Bretagne, les pompiers sont intervenus une cinquantaine de fois rien que dans le département des Côtes-d'Armor, rapporte France Bleu Armorique. Une violente rafale de vent a notamment fait tomber une grue de 30 mètres de haut sur un chantier à Saint-Brieuc. L'engin s'est cassé en deux sans faire de victimes.

Pollution de l'eau et troupeau emporté par les eaux

Dans le Pas-de-Calais, France Bleu Nord fait état d'une pollution de l'eau dans la vallée de la Lawe. 2.000 habitants sont privés d'eau du robinet à cause d'une inondation provoquée par la tempête Bella. Des distributions de packs d'eau sont organisées en mairie, en attendant les résultats des tests bactériologiques mardi soir.

Dans l'Indre, un troupeau de brebis a été emporté par les eaux de l'Anglin ce lundi à Prissac. D'importantes précipitations ont fait déborder le cours d'eau, explique France Bleu Berry. Les pompiers ont pu secourir près de 80 bêtes, mais une dizaine ont péri noyées.

À Nancy, un décor de Noël emblématique de la place Stanislas, la bulle en plastique qui entoure la statue de Stanislas, s'est envolé dans la nuit de dimanche à lundi, relève France Bleu Sud Lorraine. L'incident s'était déjà produit l'année dernière.