Tempête Bella : des rafales de vent jusqu'à 100 km/h dans le Berry

Beaucoup de vent, des cumuls de pluie parfois importants : ce dimanche a été particulièrement agité avec le passage du front dépressionnaire Bella sur une grande partie de la France. Dans le Berry, le vent à beaucoup soufflé également. Selon Météo France (point 17h30) une rafale à 99 km/h a été enregistrée à Bourges, 96 km/h à Avord, 95 km/h à Châteauroux, 88 km/h à Préverenges que encore 86 km/h à Montgivray. De son coté, l'association Météo Centre a enregistré des rafales à 82 km/h à Ménétrols-sous-Vatan, 80 km/h à Étrechet ou encore 79 km/h à Issoudun et Rosnay.

Dans le Berry, jusqu'à 2000 foyers ont été privés d'électricité ce dimanche après des chutes d'arbres ou de branches sur les lignes. Tout le monde n'aura pas retrouvé le courant ce dimanche soir mais les équipes d'Enedis sont sur le pont pour rétablir l'électricité partout. La situation devrait revenir à la normale ce lundi.

Les bénévoles de l'association Météo Centre ont également enregistré des cumuls de pluie, sinon exceptionnels, importants. À 17h45, il était tombé 15,2mm à Saint-Michel-en-Brenne, 14 mm à Luçay-le-Mâle, 10,6mm à Levroux ou encore 8,4mm à Saint-Maur et Étrechet. Olivier Renard, président de l'association Météo Centre précise que la pluviométrie mensuelle est de 67.3 mm à Châteauroux pour décembre et de 67.mm pour Bourges : "Là encore, pas de cumul exceptionnel pour un mois de décembre en Berry. Cependant, au cours des prochaines heures les cumuls vont encore augmenter notamment sur l’Ouest de l’Indre et du Cher". La semaine prochaine pourrait être marquée par des averses de neige.