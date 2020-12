Tempête Bella : à la mi-journée, 500 foyers privés de courant en Mayenne

A cause de la tempête Bella, le vent souffle en Mayenne ce dimanche 27 décembre. Les plus fortes rafales sont prévues à la mi-journée selon Météo France et cela devrait ensuite se calmer aux alentours de 14 heures. Pour l'instant, les vents les plus forts ont été enregistrés à 10 heures ce dimanche matin, jusqu'à 91 km/h à Ernée dans le nord-ouest de la Mayenne, 86 km/h à Laval et 82 km/h au Horps, tout au nord du département.

Concernant les précipitations, le cumul est assez conséquent : quasiment 13 mm à Pré-en-Pail dans le Nord-Mayenne, 8 mm aussi à Laval.

Des coupures de courant à Nuillé-sur-Vicoin, Saint-Berthevin, Evron

Ces rafales ont touché des lignes électriques. 500 foyers sont actuellement privés de courant. Principalement sur le secteur de Nuillé-sur-Vicoin au sud de Laval, à Saint-Berthevin aussi où 150 foyers sont concernés. Des coupures également à Evron, Loiron... Les équipes d'Enedis font le maximum pour essayer de rétablir le courant d'ici ce dimanche soir.

Autre conséquence : la SNCF a décidé de supprimer tous les TER de la ligne Angers-Laval-Rennes depuis ce matin et jusqu'à cet après-midi. D'autres lignes pourraient aussi être perturbées avec une vitesse limitée à cause du vent.