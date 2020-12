Tempête Bella : la Manche et le Finistère passent en vigilance orange

Les départements du Finistère et de la Manche ont été placés en vigilance orange aux vents violents de la tempête Bella, indique Météo France ce samedi à 16 heures. Cet épisode devrait débuter aux alentours de 4 heures dans la nuit de samedi à dimanche et durer jusqu'à la mi-journée. Des pointes de vent à 110 km/h sont attendus en intérieur et jusqu'à 130 km/h sur les côtes les plus exposées.

Vigilance jaune pour crues de la Vire

Attention aussi aux inondations avec cette vigilance jaune pour crues sur le tronçon de la Vire, dans la Manche. Les précipitations attendues dimanche vont procurer une légère hausse des niveaux, les premiers débordements sont prévus en fin de journée.