Tempête Bella : le Gers à son tour en vigilance orange

Le Gers rejoint l'Aveyron et fait partie des 10 départements placés en vigilance orange par Météo France. C'est le risque de crue qui justifie cette alerte.

Il y a désormais dix départements placés en alerte orange par Météo France. Le Gers vient d'être mis en alerte pour des risques de crues liées aux précipitations de la tempête Bella qui souffle sur une grande partie de la France depuis ce dimanche matin.

La carte de vigilance émise par Météo France ce lundi à 10 heures - Météo France

Pour les prévisionnistes, c'est un risque de crues qui existe sur le département gersois. Le département de l'Aveyron reste lui en vigilance orange pour la neige et le verglas. A surveiller de près si vous devez prendre la route pour revenir de votre lieu de réveillon ou partir en vacances : "En cours de journée, précise Météo France, ces chutes de neige faiblissent avant de se renforcer à nouveau en fin de journée et dans la nuit de lundi à mardi. La limite pluie-neige fluctuera autour de 600 à 800m. L'accalmie devrait se produire mardi matin (...) La circulation s'annonce très difficile sur l'A89 et l'A75".