Tempête Bella : le point sur la situation dans le Loiret à 20h ce dimanche

Il reste encore 53 foyers privés d'électricité dans le Loiret ce dimanche soir à 20h selon le dernier bilan d'Enedis après le passage de la tempête Bella dans le centre de la France. Les pompiers du département ont effectué 48 interventions sur la seule journée de dimanche entre 7h30 et 17h.

Après le passage de la tempête Bella ce week-end sur toute la France, notamment dans le Centre-Val de Loire et dans le Loiret, il reste ce dimanche soir encore 53 foyers privés d'électricité dans le Loiret, au dernier bilan d'Enedis à 20h. Plus de 3.500 étaient concernés dans le Centre-Val de Loire au plus fort de la tempête ce dimanche.

Les plus fortes rafales de vents ont été ressenties en milieu d'après-midi ce dimanche à plus de 100 km/h sur toute la région.

Une cinquantaine d'intervention de pompiers dans le département

Les pompiers du départements relèvent 48 interventions effectuées entre 7h30 et 17h ce dimanche. La grande échelle a même été déployée à Orléans, rue de Hallebarde, ce dimanche, pour sécuriser un fétage, qui fait le lien entre deux toitures, qui risquait de s'envoler. Au total, une dizaine de pompiers sont intervenus.

Toujours en vigilance jaune ce lundi

Le Loiret reste en vigilance jaune aux vents violents selon Météo France jusqu'à 16h ce lundi.