Tempête Bella : un millier de foyers plongés dans le noir à la mi-journée en Berry

Avec des rafales pouvant atteindre 100 km/h, le front dépressionnaire Bella entraîne chutes de branches et d'arbres sur les lignes à haute tension de l'Indre et du Cher. Les techniciens de l'entreprise de gestion du réseau électrique Enedis sont sur le pont pour intervenir et rétablir le courant dans les zones les plus touchées. La situation est en constante évolution.

A 16h30, 520 foyers privés d'électricité dans l'Indre, 505 dans le Cher.

A 15 heures, entre 1 000 et 1 200 foyers de l'Indre et du Cher étaient plongés dans le noir. Une grande majorité, près de 900, se situent dans le Cher. C'est le nord du département, proche de la Sologne, qui est le plus touché.

A 11 heures, la situation était habituelle : environ 200 foyers privés de courant.

Pour faire face aux coupures inévitables, Enedis mobilise entre sept et huit équipes de techniciens dans tout le Berry. D'autres agents et des prestataires ont été mis d'astreinte en amont du passage de la dépression.

Les coupures de courant interviennent principalement à cause de chutes d'objets sur les lignes électriques. "Le temps avant rétablissement du courant est variable, il dépend du phénomène", explique le directeur territorial d'Enedis dans le Cher, Guillaume Frémondeau. Un branche qui touche un câble et provoque un court-circuit peut être rapidement enlevée. En revanche les chutes d'arbre sont plus contraignantes. Dans ce cas : "rétablir le courant peut prendre deux ou trois heures", poursuit-t-il. Et encore davantage si un poteau électrique est mis à terre.

Quoi qu'il en soit, Guillaume Frémondeau insiste : "si vous voyez un fil à terre, il ne faut surtout pas le toucher ni s'en approcher, mais appeler le numéro d'urgence qui se trouve sur votre facture d'électricité". 09 72 67 50 36 si vous êtes dans l'Indre, 09 72 67 50 18 pour le Cher.