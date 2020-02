Tempête Ciara : 2.500 foyers privés d'électricité dans le Loiret, la vigilance orange levée par Météo France

Loiret, France

Météo France a levé à 6 heures ce lundi matin sa vigilance orange pour le Loiret et pour onze autres départements d'Ile-de-France et du Centre Val-de-Loire. Mais le vent souffle encore : ce lundi matin à 3h, à Orléans-Bricy, Météo France a enregistré une pointe à 98 kilomètres heures. Et le vent pourrait souffler à 80 km/h dans la journée de lundi dans le Loiret, indique Météo France.

2500 foyers privés de courant dans le Loiret ce lundi

Dans le Loiret, 2500 foyers (à 7 heures du matin) étaient privés d'électricité, tout le département est concerné. Les pompiers ont mené depuis dimanche plus de 115 interventions, en raison du passage de la tempête Ciara, principalement pour des arbres au sol.

Photo postée par Sandrine Mathieu Lainsé, habitante de Châteauneuf-sur-Loire, après le passage de la tempête Ciara (10 février 2020) - DR

"Les premiers incidents ont débuté à 11h dimanche, et se sont renforcés toute la journée et la nuit", indique Lionel Masson, cadre de permance chez Enedis. "150 techniciens Enedis sont à pied d'oeuvre et une centaine de techniciens des entreprises partenaires pour réparer au plus vite".

Pas de problèmes majeurs à la SNCF

Ces conditions météo, en revanche, n'ont pas créé d'importantes perturbations sur le trafic SNCF : "les premiers trains à destination de Paris et Tours sont partis à l'heure depuis Orléans", indique Marjorie Hetté, directrice de la communication de la SNCF en Centre Val-de-Loire : "on a eu des difficultés uniquement sur l'axe Paris-Montargis-Nevers : deux trains ont été stoppés en raison de la présence d'arbres sur les voies, le premier au départ de Nevers à 5h03,le second au départ de Nevers à 5h53".