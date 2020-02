Tempête Ciara : 32 départements en vigilance orange pour vents violents ou vagues-submersion

La tempête Ciara poursuit son balayage de la France d'ouest en est avec des vents toujours très forts. Météo France conserve 32 départements en vigilance orange pour vents violents et vagues-submersion.

Le littoral des départements du Morbihan, de la Loire-Atlantique, du Finistère, des Côtes-d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine, de la Manche, de la Seine-Maritime, de la Somme et du Pas-de-Calais est toujours placé en vigilance orange pour vagues-submersion. La majorité des départements du nord et de l'est de la France sont, eux, en vigilance orange pour vents violents, ainsi que la Corse et les Alpes-Maritimes. La vigilance est terminée pour l'Eure-et-Loir, le Loiret, l'Orne et l’Île-de-France.