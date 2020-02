Tempête Ciara : 4000 foyers sans électricité en Auvergne

Le vent s'est levé dès le dimanche soir, particulièrement violent sur l'Ouest de l'Allier et sur le Sancy. Au pointage d'Enedis ce lundi matin, quelques 4000 foyers auvergnats se trouvaient sans électricité suite au passage de la tempête Ciara.

Le Puy-de-Dôme est le plus touché avec 2000 clients impactés, essentiellement dans le secteur du Sancy où ce lundi on attendait encore des rafales de vent à 130 km/h. Dans l'Allier, Enedis a recensé 1100 foyers privés d'électricité, 700 en Haute-Loire et 200 dans le Cantal.

Quelques 250 agents d'Enedis sont mobilisés sur le terrain pour rétablir le courant au plus vite.

Les parcs fermés au public à Clermont-Ferrand

A Clermont-Ferrand, la ville a préféré fermer les parcs et jardins par sécurité.