Tempête Ciara : à quoi faut-il s'attendre en Charente et Charente-Maritime ?

Météo France place 35 départements de la moitié nord du pays en vigilance orange vent violent et vague submersion (pour six d'entre eux), à l'approche de la tempête Ciara. La Charente et la Charente-Maritime sont en alerte jaune. Des rafales autour de 80,90km/h sont attendues la nuit prochaine.