Tempête Ciara en Moselle : des dégâts sur plusieurs écoles du département

La tempête Ciara a laissé des traces, en Moselle, ce mardi encore. Trois écoles au moins ont subi les conséquences des vents violents, à Lambach, Hellimer, et Maizières-lès-Metz.

Moselle, France

La tempête Ciara s'est éloignée de notre région, mais le vent a encore bien soufflé, ce mardi, en Moselle. Avec des conséquences, notamment, dans des écoles. A Maizières-lès-Metz, par exemple, une partie du toit de l'école maternelle Brieux s'est carrément retournée. "C'est une partie en métal, quelques dizaines de mètres de toiture qui se sont effectivement retournés comme une boîte de conserve", explique le maire, Julien Freyburger.

59 élèves évacués à Maizières-lès-Metz

Pas de risque pour l'intérieur de l'école, mais "il fallait sécuriser l'extérieur" : les 59 enfants des trois classes ont été évacués et mis en sécurité dans le gymnase juste à côté. Ils pourront retourner en classe jeudi - il n'y a pas école le mercredi - dans les locaux de l'école élémentaire.

Problèmes de chauffage à Lambach et Hellimer

Deux écoles ont dû également être fermées dans l'est du département : Lambach dans le pays de Bitche, pour des branches d'arbre dans la cour, et des problèmes de chauffage, et Hellimer, près de Puttelange-aux-Lacs, pour des coupures de courant : la température relevée dans les classes était d'à peine 14 degrés.