Tempête Ciara : la vigilance orange inondations maintenue en Seine-Maritime et dans l'Eure

La tempête Ciara et ses conséquences se font toujours sentir en Seine-Maritime et dans l'Eure. Les deux départements restent placés en vigilance orange aux inondations par Météo France ce mardi 11 février 2020.

Normandie, France

L'Eure et la Seine-Maritime sont toujours en vigilance orange pour inondations ce mardi 11 février 2020 dans le bulletin de Météo France de 16h. Et comme on a un gros coefficient de marée, ça déborde. On nous signale des routes inondées notamment sur les bords de Seine.

La "pleine mer" était à 16h44 à Elbeuf, à 15h20 à Rouen ce mardi après-midi. Ce mercredi, ça risque d'être un peu le même topo puisque ce sont des coefficients de 107 (dans la nuit) puis 105 (dans l'après-midi) qui sont prévus donc la Seine devrait encore sortir de son lit. Pour l'instant, pas de gros dégâts matériels ou humains à signaler. Environ 3000 foyers restaient privés d’électricité en Normandie à la mi-journée dont 1200 en Seine-Maritime et 600 dans l’Eure.

Un nouveau coup de vent dans la nuit de jeudi à vendredi

Côté circulation, ça roule normalement sur les ponts de Normandie, de Brotonne et de Tancarville. Mais ce n'est pas fini, la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord annonce un nouveau coup de vent dans la nuit de mercredi à jeudi avec des rafales de vent jusqu'à 111 km/h.