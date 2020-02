Tempête Ciara : jardins et parcs fermés, représentation de cirque annulée en Mayenne

Département Mayenne, France

Dimanche 9 février, vous devrez faire preuve de la plus grande prudence. La tempête Ciara va frapper le département et une grande partie du pays et apporter avec elle un temps agité. Le vent se renforcera progressivement dans la journée de dimanche avec des rafales de 80 km/h dès 11 heures du matin puis 90 km/h en fin d'après-midi. Quelques rafales seront possibles à 100 km/h vers minuit sur le nord-est et l'extrême-sud du département. En fin de nuit de dimanche à lundi, le vent se généralisera vers les 80 km/h, puis 60 km/h pour la matinée de lundi.

Conséquence de cette météo capricieuse et potentiellement dangereuse : la Ville de Mayenne a décidé de fermer préventivement le Parc du Château et la Coulée Verte à partir de dimanche matin jusqu'à mardi 9h. Tous les parcs et jardins, à Laval, seront également fermés dimanche et lundi.

La dernière représentation du cirque franco-italien au Parc des Expos à Evron, dimanche à 15 heures, est annulée. Impossible d'accueillir le public dans de bonnes conditions de sécurité. Le spectacle de ce samedi après-midi est en revanche maintenue.