Tempête Ciara : l'alerte vagues-submersion maintenue de la Loire-Atlantique au Pas-de-Calais

Douze départements sont toujours en vigilance orange pour vent violent, vagues-submersions ou inondation ce mardi : les Alpes-Maritimes, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, les Côtes-d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine,la Manche, le Morbihan, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et la Somme.

Rafales de 200km/h et incendies en Corse

Si le nord-ouest reste sous surveillance c'est en Corse que le vent souffle le plus fort. Des rafales de 150 à 220 km/h ont été mesurées de la Balagne au Cap Corse et vers Sagro. Ce vent, qui doit faiblir progressivement mardi après-midi, attise deux incendies qui se sont déclarés dans le Cap Corse et en Haute-Corse. Près de 300 hectares ont brûlé.

Autre conséquence de la tempête, l'activité portuaire est suspendue ce mardi au départ de Bastia et de l'Ile Rousse. Tous les vols à destination de Calvi ont été détournés vers Bastia, les transports scolaires suspendus et l'université de Corte fermée.

Parkings inondés et mini-tornades

Dès dimanche après-midi, Météo France a relevé des rafales à 165 km/h dans le Cotentin. Le vent s'est ensuite engouffré dans les terres soufflant jusqu'à 126 km/h à Arras, 121 km/h à Strasbourg, jusqu’à 152 km/h au sommet de la Tour Eiffel, et 177 km/h en montagne, sur le Markstein (Haut-Rhin).

Avec la tempête Ciara et les forts coefficients de marée, la Seine a débordé dans plusieurs villes en Seine-Maritime et dans l'Eure. À Rouen, plusieurs véhicules ont été piégés sur un parking. Dix communes du département sont d'ailleurs privées d'eau potable. En Meurthe-et-Moselle, le collège Albert Camus de Jarville-la-Malgrange est resté fermé ce lundi suite aux fortes rafales de vents. Les conditions de sécurité n'étaient plus réunies alors qu'une partie de l'établissement est en travaux. En Picardie, les alentours de la commune de Bertangles ont été touchés par une mini-tornade ce lundi vers 16 heures. Il n'y a pas de victime, mais les dégâts sont spectaculaires. En Alsace, le parc accrobranche du Lac Blanc a été fortement endommagé. Six arbres ont été arrachés, certains étaient sur le parcours. Les dégâts sont très importants.

Au moins onze blessés légers dans le Grand Est

La tempête qui a balayé un grand tiers nord de la France a fait au moins onze blessés légers dans le Grand Est. À Strasbourg notamment, un arbre est tombé sur deux voitures, blessant légèrement deux femmes de 45 et 57 ans, selon la préfecture.

15.000 foyers encore privés d'électricité lundi soir

Environ 15.000 foyers étaient privés d'électricité ce lundi 10 février 2020 dans la soirée, en raison de la tempête Ciara, un chiffre en recul par rapport au pic de 130.000 foyers touchés par des coupures en début de matinée, a annoncé Enedis. Selon le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, les foyers privés de courant se trouvent principalement en Normandie, dans les Hauts-de-France, le Grand Est et la Seine-et-Marne.

Des milliers d'interventions des secours

Les secours sont intervenus des centaines de fois dans les départements touchés. Les pompiers ont par exemple dénombré plus de 1.600 interventions dans le Nord-Pas-de-Calais ; "plus d'une centaine" dans la Manche, "pour des dégâts mineurs". Même chose en Moselle, Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges où les pompiers sont intervenus à une centaine de reprises pour des chutes d'objets, de câbles électriques, d'arbres ou encore des toitures arrachées.

Les perturbations et dégâts dans votre région

En Alsace, 3.000 foyers sont privés d'électricité dans le Bas-Rhin, des trains supprimés, de très nombreuses routes coupées à cause de chutes d'arbres et une école fermée ; Deux personnes ont été légèrement blessées dans le Haut-Rhin et 17 vols ont été annulés lundi au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. À Vogelsheim, une centaine de pompiers sont mobilisés depuis lundi 00h00 par l'incendie d'une scierie dont "les flammes sont constamment attisées par le vent", selon les secours.

En Picardie, plusieurs centaines d'interventions, pas de TER dans les Hauts-de-France ;

Dans le Nord-Pas-de-Calais, le vent a soufflé jusqu'à 139 km/h sur le cap Gris-Nez, les pompiers des deux départements ont dénombré plus de 1.600 interventions ;

En Bretagne, un vol Lyon-Brest dérouté sur Rennes après deux atterrissages ratés ;

En Meurthe-et-Moselle, aucun transport scolaire, la toiture d'une école s'est envolée à Saint-Dié, les parcs et jardins de la métropole du Grand Nancy sont fermés ;

En Moselle, des vents à 131 km/h et trois blessés légers ;

En Franche-Comté, des routes coupées et des toits d'immeubles envolés ;

En Seine-Maritime et dans l'Eure, la Seine a débordé par endroits ; le pont de Normandie est interdit aux poids-lourds et aux caravanes dans les deux sens jusqu'à ce lundi, 11 h