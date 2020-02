Tempête Ciara : la Corse à l'épreuve du feu

Corse, France

Les pompiers sont sur la brèche. Depuis hier, ils multiplient les interventions. Si la tempête Ciara qui balaie la Corse n'a pas jusqu'ici fait de dégâts majeurs, elle est néanmoins source de préoccupations importantes pour les pompiers qui ont engagé des moyens importants sur deux incendies qui se sont déclarés ces dernières heures.

A Olmeta di Tuda, le feu a dévoré en l'espace de quelques heures 70 hectares de végétation. Un feu qui inquiète les autorités. Et pour cause, il descend vers la plaine orientale et Biguglia. La circulation est d'ailleurs interrompue au de la D 82 au col de San Stefano. Circulation interrompue également dans le défilé du Lancone.

Dans le Cap-Corse, le feu poursuit son avancée sur la ligne de crête entre Pietracorbara et Cagnano. Dans ce secteur, l'incendie a détruit 90 hectares de végétation.

La journée s'annonce difficile pour les soldats du feu. La tempête Ciara est toujours bien présente sur la Corse. Et les rafales de vent, particulièrement violentes, qui atteignent allègrement les 220 km/h selon les secteurs, ne vont pas faciliter les choses.