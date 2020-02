Tempête Ciara : la crainte d'une nouvelle crue de la Seine

Normandie, France

Météo France annonce des rafales de vent entre 90 et 120 km/h dans les terres à partir de ce dimanche 9 février dans l'après-midi. C'est la tempête Ciara qui, associée à un coefficient de marée plutôt élevé de 107, pourrait faire monter le niveau de la Seine. Le nord de la Normandie est placée en vigilance jaune par Météo-France pour inondation.

Dans plusieurs communes de Seine-Maritine et de l'Eure, l'eau est déjà bien montée en février 2018. Notamment à Saint-Aubin-les-Elbeuf, Cléon, Sotteville-lès-Rouen. Avec des conséquences : 150 personnes avaient dû être évacuées.

Dans ces communes, on se prépare comme on peut à cette tempête. A Sotteville-lès-Rouen, dans le quartier commercial qui jouxte la D18, près de la Seine, beaucoup de commerces avaient été inondés. Parmi eux : le centre de contrôle technique, à 50 mètres de l'eau. "Je suis un peu en hauteur, et pourtant l'eau est monté jusque dans l'atelier. La fosse était pleine d'eau, il a fallu faire changer des équipements", témoigne le gérant. Sur les murs, les traces de l'eau sont encore visibles. Cinquante mètres plus loin, une brasserie. "Il y avait six ou sept centimètres d'eau, mais partout, témoigne Alain. Les salles, la véranda, les cuisines..." En tout, il y en a pour près de 4000 euros de dégâts. "Pourtant j'avais mis des sacs de sable, témoigne le restaurateur. Mais c'est monté tellement vite... C'est passé au-dessus."

A Saint-Aubin-lès-Elbeuf, les rues près de la Seine étaient entièrement inondées - DR

Plusieurs habitants du quartier ont vu leur cave inondée. "J'en ai vu aller faire leurs courses en canoë", témoigne une habitante.

Les maisons épargnées sont celles un peu surélevées, voire carrément construites sur pilotis.

A Saint-Aubin-lès-Elbeuf, le long de la petite route qui longe la Seine, plusieurs maisons sont ainsi en hauteur. "Il y a deux ans, les pompiers voulaient nous évacuer, mais nous on était tranquilles", explique un jeune habitant du quartier. Alain, retraité, n'a pas eu le luxe de refuser. "J'avais plus d'un mètre dans mon garage. On est un peu habitués, il faut tout vider, tout monter, et attendre. On ne peut pas arrêter l'eau..."

Résigné, il suit attentivement les bulletins météo, et les coefficients de marée : "C'est la première chose que je regarde en recevant le calendrier des Postes. Pour nous, c'est significatif... Et puis, on se réfère à Paris ! Si c'est inondé là-bas, on sait que quelques jours plus tard, c'est pour nous."

En Île-de-France, cela fait quelques jours, depuis le début de la semaine, que la Seine est sortie de son lit...