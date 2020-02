Tempête Ciara : la préfecture du Doubs et de la Haute-Saône appellent à la vigilance

Franche-Comté, France

Ce dimanche, Météo France a placé la Haute-Saône et le Doubs en vigilance orange à cause des vents violents attendus la nuit prochaine. Des rafales comprises entre 90 et 110 km/h et même localement 120 km/h en plaine vont toucher l'ensemble de la Franche-Comté à partir du milieu de la nuit.

Le vent devrait commencer à faiblir ensuite à partir de la fin de la nuit, vers le nord Bourgogne Franche-Comté, avec des rafales qui resteront soutenues entre 60 et 80 km/h. La situation normale devrait revenir lundi vers 11h.

Les services préfectoraux des deux départements recommandent fortement :

Limitez vos déplacements

Limitez votre vitesse sur route et autoroute

Ne vous promenez pas en forêt

En ville, soyez vigilants face aux chutes d'objets divers

N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.

Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés.

Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les répondeurs téléphoniques de Météo France (08 99 71 02 25), du service gratuit Vigilance Météo France (05 67 22 95 00) et le site internet de Météo France.