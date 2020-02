Tempête Ciara : la Seine-Maritime et l'Eure toujours en vigilance orange ce mardi

La Seine-Maritime et l'Eure sont toujours en vigilance orange pour inondations ce mardi 11 février 2020. Le littoral de la Seine-Maritime l'est aussi pour vagues submersions.

Normandie, France

La Seine a de nouveau débordé dans la nuit de lundi 10 à mardi 11 février 2020. En cause les grandes marées, coefficient de 108 ce mardi, et les rafales de vent. La Bouille, dans les boucles de la Seine, fait partie des communes les plus touchées mais pas de dégâts matériel ni humain. Pour que cela se passe le mieux possible, il faut anticiper explique Joël Tamperton, le maire de la commune sur France Bleu Normandie ce mardi matin.

La Seine-Maritime et l'Eure sont toujours en vigilance orange pour inondations. Le littoral de la Seine-Maritime l'est aussi pour vagues submersions. A noter enfin que les poids-lourds, les deux roues et les piétons ont toujours interdiction de circuler sur le pont de Normandie. Seules les voitures ont le droit de traverser. En revanche, les ponts de Brotonne et de Tancarville sont ouverts à tous les usagers.

Autre conséquence : l'eau du robinet est impropre à la consommation dans 10 communes de Seine-Maritime du côté de Vieux-Manoir. Des distributions d'eau en bouteille sont prévues.