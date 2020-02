Tempête Ciara : la Somme en vigilance orange, plusieurs communes prennent des précautions

Somme, France

Météo France a placé la Somme et tous les Hauts-de-France en vigilance orange aux vents violents à partir de dimanche 18 heures, jusqu'à lundi matin, avec le passage de la tempête Ciara qui arrive par la Manche. Vigilance orange également aux vagues-submersion sur le littoral picard. Des rafales au delà de 80-90 km/h étaient déjà ressenties dimanche matin tôt en baie de Somme, les vents pourraient atteindre 120 km/h sur le bord de mer comme dans les terres.

Ciara s'annonce comme une tempête hivernale assez exceptionnelle - Patrick Marlière

Le district de football reporte les matchs de dimanche

"On attend un renforcement de cette tempête à partir de la mi-journée", explique Patrick Marlière, directeur du bureau d'expertise météo Agathe à Douai dans les Hauts-de-France : "Il faut être très prudent à partir de 14-15h sur la baie de Somme, on attend le maximum de la tempête plutôt dans la nuit avec des rafales à 130 km/h. Les vents vont se maintenir pendant plusieurs heures".

La mairie d'Abbeville a fermé par précaution tous les parcs et cimetières pour la journée, face au risque de chutes de branches d'arbres. A Ham, la mairie demande de ne pas sortir les sacs de tri sur la voie publique. Et la Ligue de football des Hauts-de-France et le District de la Somme ont décidé de reporter tous les matchs prévus aujourd'hui.

Le ramassage scolaire pourrait être perturbé lundi

Sur la côte picarde, certaines communes littorales ont pris les devants, car la tempête coïncide avec un épisode de grandes marées, coefficient de 98 dimanche, jusqu'à 108 lundi. Plusieurs mairies ont fait installer des sacs de sable sur les endroits habituellement inondés. Le conseil régional prévient que le trafic des bus risque d'être perturbé, notamment le ramassage scolaire lundi matin.