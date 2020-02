Tempête Ciara : suivez la situation en direct dans le Nord-Pas-de-Calais

La tempête Ciara s'abat sur le Nord et le Pas-de-Calais, comme prévu. On a relevé des rafales allant jusqu'à 139 km/h sur le cap Gris-Nez. Coupures de courant, trains a l'arrêt, Suivez la situation en temps réel sur France Bleu Nord.

Nord-Pas-de-Calais, France

La tempête Ciara continue de faire des dégâts dans le Nord et le Pas-de-Calais. Dégâts principalement liés au vent, avec des rafales autour de 120 km/h sur le cap Gris-Nez et sur l'Avesnois, 113 km/h à Lillers ou encore 109 km/h à Boulogne. Un phénomène qui devrait se calmer en fin de matinée ce lundi, avant de repartir de plus belle ce lundi soir.

Le vent a commencé de soufflé dès hier dimanche. Conséquence, les pompiers des deux départements ont dénombré plus de 1 600 interventions, principalement pour des chutes de câble électrique, d'arbres et de cheminées.

Les agents d'Enedis sont sur le pont, 300 agents dans le Nord et le Pas-de-Calais, mais ça n'est pas simple d'intervenir : les conditions sont parfois difficiles. Dans la mesure du possible, le gestionnaire du réseau rétablit à distance. Les zones les plus touchées se trouvent à l'intérieur des terres, dans un couloir allant de Bethune à l'Avesnois en passant Lens, Les Weppes ou encore Maubeuge.

Sur les rails, situation perturbée également ce matin, la SNCF procède à des vérifications sur les voies. L'axe Lille-Douai restera perturbé tout la journée, en raison d'arbres tombés sur les voies entre Douai et Ostricourt.

Attention, le collège du Quesnoy va rester fermé toute la journée : une partie du toit s'est envolée hier. En raison des coupures de courant, le lycée Anatole France de Lillers va également rester fermé.

Au port de Calais, les circulations ont repris hier dimanche à 22h, elles avaient été interrompues une bonne partie de la journée. Il y a encore des perturbations à prévoir ce lundi matin.