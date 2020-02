Tempête Ciara : le maire de Bertangles demande la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Le maire de Bertangles au nord d'Amiens a fait une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle après le passage d'une mini-tornade qui a touché une exploitation agricole et une partie des arbres sur l'allée qui mène au château situé sur la commune.

Bertangles, France

Des morceaux de tôle à travers champs autour de l'exploitation agricole touchée par une mini-tornade à Bertangles au nord d'Amiens © Radio France - Valérie Massip

Nettoyage en cours sur l'exploitation agricole touchée

Une exploitation agricole et une annexe qui abrite des palettes de bois ont été touchées. La départementale 97 qui passe devant est barrée depuis lundi en attendant d'enlever les morceaux de tôle tombés qui pourraient provoquer des accidents. Il faudra ensuite aussi s'occuper de l'intérieur du bâtiment où sont stockés du matériel agricole et des céréales, des pommes de terre qui ont pris l'eau à cause de la pluie.

Les arbres de l'allée du château de Bertangles au nord d'Amiens après le passage de la tempête Ciara © Radio France - Valérie Massip

Des arbres cassés, déracinés

Sur la commune, une partie des arbres de l'allée classée monument historique qui mène au château de Bertangles ont été cassés, déracinés... Il s'agit de ceux qui se situent au niveau du carrefour avec la nationale 25.