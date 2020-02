Tempête Ciara : le point en Seine-Maritime et dans l'Eure

Normandie, France

De forts rafales de vent et la Seine qui déborde : la tempête Ciara a balayé la Normandie dans la nuit de dimanche à lundi, sans pour autant faire de gros dégâts, selon les pompiers.

De l'eau sur les routes

La Seine a débordé vers 3 h du matin et les quais de Rouen, rive gauche et rive droite, ont été partiellement inondés. Le pic de marée passé, l'eau a commencé à redescendre vers 4 h.

La Seine entre Caumont et Mauny © Radio France - Yves-René Tapon

Les prochaines marées hautes sont prévues à 11h27 à Caudebec-en-Caux, 13h42 à Duclair, 14h37 à Rouen. Et ça recommence la nuit prochaine vers 3 h du matin avec un coefficient plus haut de 108 à Rouen, Dieppe ou le Havre.

Dans l'Eure, pas de gros dégâts à déplorer : les pompiers sont intervenus une soixantaine de fois en 24 h, essentiellement pour des chutes de branches et pour dégager les routes encombrées.

La Seine à Mauny (Seine-Maritime) © Radio France - Yves-René Tapon

Les quais de Rouen inondés © Radio France - Yves-René Tapon

Perturbations dans les transports

Ciara crée aussi quelques problèmes sur les routes. Le pont de Normandie est interdit aux poids-lourds et aux caravanes dans les deux sens jusqu'à ce lundi, 11 h. Même chose pour le pont de Tancarville. Le viaduc de Rogerville est fermé ce lundi matin.

Et ce qui concerne les poids-lourds touche aussi les transports en commun : la Région Normandie confirme des perturbations sur ses lignes de bus ce lundi. Entre Honfleur et le Havre, les lignes 20, 39 et 50 sont supprimées ce lundi. Annulés également, deux départs de ligne 900 entre Pont-Audemer et le Havre, le 6 h 35 et le 7 h 30. En compensation, un horaire exceptionnel a été ajouté au départ de Pont-Audemer à 11 h.

Dans les trains, la SNCF prévient de fortes perturbations dans la région, au moins pour la matinée. Au départ du Havre, les trains régionaux TER de 6 h 02 et de 8 h 02 vers Paris-Saint-Lazare sont supprimés. Au départ de Rouen, les retards sont légers mais systématiques ce lundi matin, notamment l'Intercités Rouen-Paris de 6 h 15 qui accuse une heure de retard. Faites le point sur le site de la SNCF.

Par ailleurs, aux retards s'ajoutent les problèmes liés aux vents violents sur les rails : un arbre est tombé dans la nuit sur une caténaire, à hauteur de Pont-L'Évêque.

Restez prudents au volant, notamment sur les grands axes et les autoroutes, ainsi qu'en bord de mer. Plus d'informations à venir sur France Bleu Normandie.