Tempête Ciara : les conséquences du gros coup de vent en Champagne-Ardenne

Champagne-Ardenne, France

Une rafale à 121 km/h à Chouilly dans la Marne. C'est le record la nuit dernière dans notre région, conséquence du passage de la tempête Ciara qui a balayé une grande partie du nord de la France. Météo France enregistre les plus gros coups de vent aux alentours de 2 ou 3 heures du matin dans la nuit de dimanche à lundi : 118 km/h à Vatry, 95km/h à Reims Prunay, 105 km/h à Argers dans la Marne, 117km/h à Douzy, 102 km/h à Charleville-Mézières dans les Ardennes.

La Marne et les Ardenne viennent de repasser en vigilance jaune mais selon Enedis, en Champagne-Ardenne 8300 foyers sont encore privés d'électricité à 9h et demi ce matin.

La circulation des trains perturbée

Ce lundi 10 février, de nombreuses perturbations encore du côté des rails. La SNCF annonce qu'aucun train ne circulera entre Reims et Fismes, entre Reims et Laon, entre Charleville-Mézières et Givet, entre Paris Est et Châlons-en-Champagne. La fin des perturbations est prévue à 16 heures cet après-midi.

Des vols déroutés à l'aéroport de Vatry

La tempête a également perturbé le trafic aérien dans notre région. Ce dimanche, deux vols n'ont pas pu atterrir à Vatry, ils ont été déroutés. Le premier en provenance de Porto (Portugal) s'est dirigé vers Francfort et le second en provenance de Fès (Maroc) a atterri au Luxembourg. Les passagers ont ensuite été acheminés à Reims en car.

Deux vols au départ de Vatry vers Fès et Porto ont également été annulés ce dimanche. Selon l'aéroport de Vatry des propositions de reclassement ont été proposées aux voyageurs. Une centaine de passagers est tout de même restée sur place et a dormi dans l'aéroport sur des lits dépliants. Ces derniers refusent de quitter les lieux et demandent à la compagnie de les acheminer vers leur destination depuis Vatry mais selon l'aéroport le prochain vol vers Fès est prévu dimanche prochain.

L'aéroport n'annonce pas de nouvelles perturbations aujourd'hui.