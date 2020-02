Tempête Ciara : toutes les infos et les précautions en Seine-Maritime et dans l'Eure

La Seine-Maritime et l'Eure sont en vigilance orange vagues-submersion et vents violents ce dimanche 9 février. En cause, l'arrivée de la tempête Ciara sur les côtes normandes. En prévention, les préfectures et les collectivités prennent des mesures et informent les Normands.