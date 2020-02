Tempête Ciara : les ports de Calais et de Douvres fermés

La tempête Ciara, et ses vents à plus de 100 kilomètres heure dimanche 9 février au matin frappe le Nord et le Pas-de-Calais. Les ports de Douvres et de Calais sont fermés en raisons des intempéries, interrompant les liaisons franco-britanniques par ferry.