Tempête Ciara : Météo-France place 35 départements en vigilance orange

Météo France place ce dimanche matin 35 départements en vigilance orange vent et vague-submersion, à l'approche de la tempête Ciara.

Il s'agit des départements suivants : Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Calvados (14), Côtes-d'Armor (22), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Finistère (29), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Manche (50), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Morbihan (56), Moselle (57), Nord (59), Oise (60), Orne (61), Pas-de-Calais (62), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Vosges (88), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

On relève déjà plus de 80 km/h en rafales du Finistère au littoral de Manche, et jusque 100 à 104 km/h localement (Ouessant, Ile de Batz, Barfleur et Cap-Gris-Nez) ce dimanche matin, précise Météo-France.

Cet après-midi, les rafales de vent vont s'intensifier et se généraliser sur les régions du Nord-Ouest du pays, elles pourraient atteindre 100 à 120 km/h dans l'intérieur, ponctuellement davantage. 110 à 140 km/h sont attendus sur les régions littorales et près des frontières nord.

Ces violentes rafales de vent vont ensuite s'étendre à toute une partie Nord de la France, Grand-Est compris, avant la fin de nuit prochaine de dimanche à lundi. Sur le relief des Vosges, des rafales à 160 km/h sont possibles.

Sur la côte, la tempête Ciara arrive dans un contexte de forts coefficients de marée (coefficient 93 pour dimanche matin, 98 pour dimanche soir et 103 pour lundi matin), d'où la vigilance "vagues-submersion".