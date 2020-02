Tempête Ciara : plus de 4.000 foyers privés d'électricité en Loire Atlantique et Vendée

La tempête Ciara a touché la Loire-Atlantique et la Vendée dans la nuit de dimanche à lundi. Les dégâts sont minimes. Mais au plus fort du coup de vent, plus de 4.000 clients ont été privés d'électricité selon ENEDIS.