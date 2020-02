Tempête Ciara : Quelques dégâts dans le Finistère et les Côtes d'Armor

Région Bretagne - France

Les dégâts seront sans doute plus importants au lever du jour, mais dans la nuit de dimanche à lundi, la tempête Ciara a occupé les pompiers . _"_78 interventions depuis huit heures", relèvent les pompiers du Finistère, "24 liées au vent", dans les Côtes d'Armor, "mais 56 redirigées vers Enedis ou la direction des routes".

Car pour le moment, les pompiers bretons ne signalent pas de gros dégâts : Des fils électriques au sol, des poteaux, des arbres couchés sur les routes, un peu partout dans les Côtes d'Armor, comme dans le Finistère, même si le nord de la Bretagne essuie de fortes rafales. "Ca faiblit, on n'est plus qu'à 90 km/h", constataient les pompiers de la pointe bretonne vers 3h30 du matin.

Vols annulés

Deux vols ont été annulés au départ de Brest dimanche soir : Le 20h35 pour Bordeaux, et le 20h55 pour Paris Orly. Un vol Lyon-Brest a dû être dérouté sur Rennes, après deux atterrissages ratés. Un vol entre Pluguffan et Orly à 18h15 dimanche a été annulé, comme un vol entre Roissy et Lorient.

Traversées vers les îles annulées

_"Risque d'_annulation des traversées d'Ouessant et Molène vers le continent", avertit la compagnie maritime Penn ar Bed, même chose dans l'autre sens. La traversée vers Sein est annulée également ce lundi.

Les rotations entre Quiberon Belle Île, Houat et Hoedic sont annulées ce lundi. Elles seront perturbées mardi.

Vitesse limite abaissée sur le pont de l'Iroise

A Brest, la vitesse limite est de 70 km/h et pas 90 sur le pont de l'Iroise, jusqu'à 10 heures. Les fortes rafales rendent la traversée dangereuse.