Tempête Ciara : trois communes du Pays de Saint-Omer ne peuvent plus boire l'eau du robinet

A cause d'une coupure d'électricité due à la tempête Ciara sur les ouvrages d'eau potable, l'Agence Régionale de Santé interdit lundi 10 février la consommation d'eau courante aux communes de Beaumetz-les-Aires, Laires et les hameaux de Lissovart, Palfart et Mont-Cornet, près de Saint-Omer.