VIDÉO - Tempête Ciara : des voitures à l'eau en bord de Seine à Rouen

Avec la tempête Ciara, et les forts coefficients de marée, la Seine a débordé dans plusieurs villes en Seine-Maritime et dans l'Eure ce lundi 10 février 2020. A Rouen, plusieurs véhicules ont été piégés sur un parking.

Rouen, France

Les inondations de ce lundi 10 février n'ont fait que des dégâts mineurs en Seine-Maritime et dans l'Eure. A part peut-être sur le parking du quai du Pré aux Loups, à Rouen, où beaucoup de voitures étaient garées, dont certaines au plus près de l'eau. Ce lundi après-midi, le fleuve est sorti de son lit, recouvrant les quais de la ville.

De nombreux véhicules se sont retrouvés entourés d'eau, "quinze centimètres environ", raconte Dominique, chauffeur poids-lourd. Lui a de la chance, l'eau n'atteint pas sa portière, mais il ne peut pas accéder à sa voiture "sinon je me mets pieds nus dans l'eau à quatre degrés, et je n'en ai pas très envie..."

Ce n'est pas normal que ce parking soit ouvert.

Contrairement à celui de Dominique, certains véhicules sont plus bas, et l'eau continue de monter. Thierry habite dans une péniche, amarrée en face du parking et s'étonne "que ce parking soit encore ouvert. Il y a deux ans, lors de la dernière crue, il y avait eu des panneaux. Mais là, rien. J'ai appelé la ville, le port, mais voilà..."

Des voitures qui court-circuitent

Il reste près de cinquante voitures et il ne voit pas les propriétaires arriver. "Il y avait une voiture professionnelle avec un numéro dessus, on a appelé et la personne est venue de suite. Mais le reste... Certaines sont là depuis des jours !" Ce parking est l'un des espaces gratuits pour se garer. Certains restent longtemps sur place. "Cette nuit, une voiture qui était déjà là a allumé ses phares, puis les clignotants... Elle est encore là, c'était un court-circuit..."

L'eau continue de monter et atteint le haut des roues. Matthieu arrive en courant sur le parking, paniqué. Sa voiture est entourée d'eau. "J'ai vu un message sur les réseaux sociaux, je suis venu en deux minutes". Thierry, à l'aide de grandes bottes arrive jusqu'à la voiture et la sort de l'eau. "J'y tiens tellement, j'y serais allé en chaussures et pantalon, s'exclame le jeune homme, soulagé, qui peut finalement repartir avec sa voiture.

En tout, une petite dizaine de véhicules ont pu repartir. Les autres sont restés en partie immergés.