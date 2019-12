Tempête de 1999 : 20 ans après, les Creusois se souviennent

Dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999, la tempête Martin balaie une grande partie de la France. La Creuse est fortement touchée avec des rafales à près de 160 km/h. Les dégâts sont importants, 20 ans plus tard, des Creusois nous racontent leurs souvenirs de cet événement.

Département Creuse, France

Décembre 1999, après Lothar qui a balayé le nord de la France le 26, c'est au tour de la tempête Martin de traverser une grande partie du pays. Dans la nuit du 27 au 28 décembre, la Creuse subit des rafales de près de 160km/h qui causent des dégâts considérables. Les vents emportent les toits, les arbres et les poteaux électriques. Au plus fort de la tempête 80% de la population du département est privée d'électricité. Le lendemain, 60 000 foyers sont encore dans le noir et il faudra des jours pour dégager les routes et rétablir le courant partout.

Des forêts dévastées

Dans les forêts du département, c'est la désolation, des milliers d'arbres ont été détruits par la puissance de la tempête. L'Office national des forêts mettra des semaines à faire le diagnostic des dégâts et il faudra près de trois ans pour écouler tout le bois abattu par le passage de Martin en Creuse.