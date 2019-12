Tempête de 1999 : quand France Bleu Gironde était mobilisée pour les sinistrés

Le 27 décembre 1999, la tempête Martin s'abat sur la Gironde, faisant un mort, des blessés, dévastant des forêts et des habitations. C'était il y a 20 ans et France Bleu Gironde était déjà mobilisée pour aider et accompagner les auditeurs. Retour en vidéo.

Gironde, France

Le 27 décembre 1999, alors que beaucoup se préparent au passage à l'an 2000, la tempête Martin s'abat sur la Gironde, juste après la tempête Lothar qui a dévasté la moitié nord de la France. Un homme et une femme meurent dans le département ; 700.000 Girondins sont privés d'électricité et 100.000 n'ont pas d'eau potable. Dix-huit millions de mètres cubes de bois sont à terre dans les forêts girondines dont 10 millions en Médoc.

Les auditeurs solidaires

A l'époque, il y a 20 ans donc, France Bleu Gironde était sur le pont pour accompagner les auditeurs. Ainsi, de nombreuses personnes ont proposé d'héberger des sinistrés chez eux, comme en témoigne le reportage que France Bleu a pu retrouver grâce à l'INA.