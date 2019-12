Tempête de 1999 : retour en vidéo sur les dégâts dans le Sud-Ouest

Il y a 20 ans, la tempête Martin frappait le Sud-Ouest de la France. Retour en vidéo sur les images, les chiffres et les faits marquants de ces intempéries qui avaient fait 92 morts dont cinq dans le Sud-Ouest et détruit des milliers d'hectares de forêts en Aquitaine.

Nouvelle-Aquitaine, France

Il y a 20 ans, la tempête Martin s'abattait sur le Sud-Ouest, juste après la tempête Lothar qui venait de dévaster la moitié nord de la France. Ce 27 décembre 1999, d'énormes rafales de vent balaient la Gironde, la Dordogne ou encore les Landes, parfois à près de 200 km/h. A Bordeaux, la Garonne déborde très rapidement ; la forêt du Médoc est dévastée ainsi que celle des Landes, comme les cultures en Dordogne. L'ex-Aquitaine sera l'une des régions les plus touchées.

Cinq morts dans le Sud-Ouest

Martin et Lothar feront 92 morts, dont cinq dans le Sud-Ouest : deux en Gironde, deux en Dordogne et un dans les Landes, écrasé par un arbre dans sa voiture. Il y a également eu 2.000 blessés au total partout en France. Par ailleurs, de très nombreux foyers se sont retrouvés privés d'électricité : 120.000 dans les Landes, 200.000 en Dordogne (où certains ont passé 19 jours sans électricité ! ) et jusqu'à 400.000 en Gironde. L'eau potable manque également à l'appel.

La forêt et les cultures dévastées

Dans le massif forestier aquitain, au total, pas moins de 32 millions de mètres cubes sont détruits, essentiellement des pins maritimes. En Dordogne, les dégâts se chiffrent à 76 millions d'euros dont la moitié dans l'agriculture. Dans ce département,1.000 hectares de noyeraies et 150 hectares de tunnels de fraise sont à terre.

En Gironde, on frôle la catastrophe : deux réacteurs de la centrale nucléaire du Blayais se retrouvent à l'arrêt car l'eau est passée par dessus la digue protégeant les lieux. Mais les agents sur place parviennent à éviter le pire.

Retrouvez toutes les infos et les images dans notre vidéo et notre dossier spécial "Tempête de 1999, 20 ans après".