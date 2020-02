Tempête Dennis : 1300 foyers privés d'électricité en Loire-Atlantique

Loire-Atlantique, France

1300 clients privés d'électricité en Loire Atlantique ce dimanche 16 février. C'est la conséquence de la tempête Dennis. C'est lié à des chutes d'arbres ou de branches sur le réseaux électrique. Le nord du département est particulièrement touché. C'est le cas à Plessé ou à Saint-Aubin des Chateaux. Les équipes d'Enedis s'activent pour rétablir le courant le plus rapidement possible. Les gendarmes vous déconseillent les sorties, et les promenades autant que possible. En Vendée le circuit des plages vendéennes annule la course prévue à Noirmoutier. À Nantes les parcs et jardins sont fermés ce dimanche.