Tempête Dennis : 7.000 foyers privés d'électricité en Bretagne

La tempête Dennis souffle depuis samedi soir sur la Bretagne, plaçant le Finistère et le Morbihan en vigilance orange pour pluie et inondation. Les pompiers des deux départements sont intervenus une soixantaine de fois depuis hier, mais très peu de dégâts. 7.000 foyers sont privés d'électricité.

Région Bretagne, France

Le grand tiers Nord-Ouest de la France est touché par la tempête Dennis ce week-end. Depuis samedi soir, le Finistère et le Morbihan sont placés en vigilance orange pour pluie et inondation. Vigilance jaune également pour vent violent et vague submersion, jusqu'à 16h ce dimanche.

Depuis samedi après-midi, les pompiers sont intervenus une cinquantaine de fois dans le Finistère, une dizaine de fois dans le Morbihan, mais il n'y a pas de gros dégâts.

En revanche, à 8h30 ce dimanche, près de 7.000 foyers étaient privés d'électricité dans toute la région. Dans le détail : 1.800 en Côtes-d'Armor, 2.000 dans le Finistère, 2.000 également en Ille-et-Vilaine et 1.400 dans le Morbihan. 450 agents Enedis sont dépêchés sur le terrain pour rétablir le courant. On attend un nouveau point en fin de matinée.

Vents violents

Retrouvez le relevé de vent de Météo Bretagne à 6h ce matin :

133,2 km/h à la Pointe du Raz

100 km/h à la pointe de Penmarc'h

100 km/h sur la Presqu’île de Crozon

111,6 km/h sur Ouessant

107 km/h à Brignogan

93 km/h sur l’Île de Groix

A Brest, la circulation sur le pont de l'Iroise est pour l'instant limitée à 70 km/h.